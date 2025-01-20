Подмосковье стало призером турнира за Кубок России по волейболу на снегу

Представители клуба «Заречье-Одинцово» взяли серебро на первом этапе Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале подмосковные спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Анастасия Барсук и Анастасия Петрова сыграли с командой «Динамо-Татарстан». Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Под чутким руководством главного тренера Натали Урядовой наши девушки завоевали серебряные медали первого этапа. В финальной игре сражались, боролись, но немного не хватило. Ждем новых побед в следующих этапах», — прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Напомним, первый этап всероссийских соревнований проходил в Республике Татарстан с 17 по 19 января в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участниками турнира стали 25 команд.