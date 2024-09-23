Подмосковье стало призером первого всероссийского турнира по лапте

Команда Московской области заняла второе место на первом всероссийском турнире по лапте среди юношей 13-14 лет на призы министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта и физической культуры региона.

«Это начало пути по популяризации этого зрелищного, командного, очень интересного вида спорта. Кроме того, это связь с нашей историей, наш культурный код, который мы обязаны поддерживать и развивать», — отметил Дегтярев.

Соревнования проходили в режиме нон-стоп на двух площадках. Подмосковные спортсмены успешно прошли групповой этап и обыграли команду Удмуртии в полуфинале. В финале они уступили Ярославской области, завоевав серебро.

Турнир прошел 21 сентября в усадьбе Разумовского в Москве. В турнире приняли участие сборные из восьми регионов России.

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