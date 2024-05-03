Подмосковье стало призером первенства России по настольному теннису | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:40 Подмосковье стало призером первенства России по настольному теннису Фото: Федерация настольного тенниса России/ Алексей Ломаев

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Подмосковные спортсмены выиграли две серебряные медали на первенстве России по настольному теннису. Соревнования проходили среди юношей и девушек до 16 лет.

Максим Антонов и Родион Уедраого заняли второе место в парных соревнованиях. Юноши представляют Химки. ​Среди девушек по итогам выступлений в парах обладательницей серебряной награды стала еще одна спортсменка из Химок Есения Широкова. Она выступала вместе с теннисисткой из Москвы Александрой Боковой.

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​Таким образом, сборная Московской области заняла третье место в итоговом протоколе командных соревнований первенства страны среди девушек.

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