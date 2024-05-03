Подмосковье стало призером первенства России по настольному теннису | 360°

03 мая 2024, 11:40
Подмосковье стало призером первенства России по настольному теннису
Подмосковные спортсмены выиграли две серебряные медали на первенстве России по настольному теннису. Соревнования проходили среди юношей и девушек до 16 лет.
Максим Антонов и Родион Уедраого заняли второе место в парных соревнованиях. Юноши представляют Химки. Среди девушек по итогам выступлений в парах обладательницей серебряной награды стала еще одна спортсменка из Химок Есения Широкова. Она выступала вместе с теннисисткой из Москвы Александрой Боковой.
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Таким образом, сборная Московской области заняла третье место в итоговом протоколе командных соревнований первенства страны среди девушек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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