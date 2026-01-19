Подмосковье стало призером олимпиады по развитию народного хозяйства

Московская область заняла шестое место на 25-й всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства. Мероприятие организовал и провел Молодежный союз экономистов и финансистов России.

Награду Подмосковье получило за содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи в олимпиаде.

За минувшие два года союз выступил организатором целой серии крупных интеллектуальных соревнований.

Участие в них приняли почти 26 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 российских регионов, а также из других государств.

Главный результат масштабных олимпиад и конкурсов — стремление талантливой молодежи активно развивать экономику страны. Участники не только демонстрируют глубокие теоретические знания, но и готовы применять их на практике, выстраивая деловое сотрудничество.