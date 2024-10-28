Подмосковье стало призером международных соревнований по керлингу

Два спортсмена из Подмосковья завоевали бронзовые медали на международных соревнованиях по керлингу в составе национальной сборной. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Михаил Васьков и Александр Еремин заняли третье место среди мужских команд, представляя команду Россия-2. Золото досталось команде Россия-1, а серебро — сборной Санкт-Петербурга.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 23 по 28 октября 2024 года. Участниками спортивного события стали 12 женских и 12 мужских команд из разных регионов России, а также представители Белоруссии, Сербии и Турции. Турнир прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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