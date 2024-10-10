Подмосковье стало призером чемпионата российской Суперлиги по хоккею на траве

Команда «Динамо-Электросталь» из Подмосковья завоевала серебро чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры спорта Московской области.

В финале плей-офф представители Подмосковья уступили хозяевам турнира «Динамо-Ак Барс» со счетом 4:1. Это была вторая игра серии до двух побед.

В матче за третье место команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга обыграла московский «Восток» и заняла третье место.

Напомним, в чемпионате участвовали пять команд, а финальные матчи прошли 8 октября в Казани.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».