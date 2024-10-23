Подмосковье стало призером чемпионата России по регби-7

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» завершил сезон 2023/2024 чемпионата России по регби-7 среди женских команд на втором месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

С сентября 2023 года команда участвовала в десяти турах чемпионата. Трижды представительницы Подмосковья завоевали золото, шесть раз — серебро, и один тур завершили на третьем месте. В итоге клуб набрал 184 очка, уступив московскому ЦСКА всего десять баллов. Третье место заняла «Кубань» с 148 очками.

Защитник «ВВА-Подмосковье» Ольга Пестова стала третьей по набранным очкам в сезоне с 52 попытками — это второй результат в лиге. Алена Ананьева заняла второе место — 56 попыток.

Финальный десятый тур завершился 20 октября в Краснодаре. В четвертьфинале команда «ВВА-Подмосковье» победила «Кубань» и «Витязь», уступив ЦСКА.