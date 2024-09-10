Подмосковье стало призером чемпионата России по пляжному волейболу впервые за 5 лет

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу на финальном этапе чемпионата России по пляжному волейболу. Это первая медаль команды за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Московской области.

В 1/8 финала клуб «Заречье-Одинцово» обыграл нижегородскую «Спарту» со счетом 2:0, а в четвертьфинале одержал победу над «Тулицей» с аналогичным счетом. В полуфинале подмосковная команда уступила московскому «Динамо-2», которое стало чемпионом турнира.

Отмечается, что в матче за третье место Анастасия Барсук и Дарья Павлова победили третью команду «Динамо» со счетом 2:0. Напомним, последнюю медаль клуб «Заречье-Одинцово» завоевал в 2018 году. Тогда за Подмосковье играли Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Девушки заняли второе место.

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