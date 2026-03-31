Подмосковье стало призером акции по сбору макулатуры «БумБатл»
Победителей шестого сезона акции «БумБатл» наградили в кластере «Ломоносов». Подмосковье заняло второе место по сбору макулатуры.
Подмосковье стало призером в рамках межрегиональных номинаций, заняв второе место. Дипломы вручал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.
Всего предприятия, школы и неравнодушные жители передали на переработку 451,8 тонны бумаги.
«В первую очередь такая высокая позиция среди всех регионов — заслуга наших сознательных жителей. Хочу им выразить огромную благодарность за популяризацию экологического образа жизни и активное участие в акции», — отметил первый замглавы Минэкологии Подмосковья Сергей Мороз.