Подмосковье стало победителем всероссийских соревнований по хоккею на траве

Юниорская сборная Подмосковья по хоккею на траве выиграла золотые медали на соревнованиях «Юность России». Спортсменки одержали победу во всех играх.

Как рассказали в региональном Минспорте, в общей сложности подмосковные хоккеистки забили соперницам 57 мячей, пропустив лишь два.В результате команда стала победителем, обогнав Москву и Татарстан.

Индивидуальные награды также получили Алена Ладышкина и Кристина Быкова.

Соревнования стали отборочными для летней спартакиаде молодежи по хоккею на траве, финал которой состоится в Казани в августе.