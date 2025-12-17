Подмосковье стало отличником экологического рейтинга — 2025

Фото: Волонтёры Подмосковья высадили саженцы деревьев из Белгородской области и Крыма / Медиасток.рф

В России представили итоги экологического рейтинга регионов за 2025 год. Московская область удерживает лидерство второй раз подряд.

Первое место Подмосковье разделило с Липецкой областью — оба региона набрали от 15 до 17 баллов.

Столица вошла в число хорошистов (12-14 баллов). В этой же группе оказались Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

Регионами, которые отнесли к середнякам (7-10 баллов), стали Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская и Костромская области.

Оценку в шесть баллов и менее получили Тверская и Ярославская области.

Основу рейтинга составляет эффективность реализации национального проекта «Экологическое благополучие». Регионы оценивают по четырем ключевым направлениям: «Генеральная уборка» (ликвидация свалок), «Экономика замкнутого цикла» (доля переработки отходов), «Вода России» (качество очистки сточных вод) и «Сохранение лесов» (соотношение высадки и вырубки деревьев).

Рейтинг формирует специальная комиссия центра «Устойчивое развитие», который работает под руководством Государственной думы.

К процессу подключаются общественные организации и научное сообщество. Оценка формируется не только на базе официальных данных, но и с учетом мнения местных жителей и независимых специалистов.