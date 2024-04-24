Подмосковье стало лучшим спортивным регионом России | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:57 Подмосковье стало лучшим спортивным регионом России Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Московская область получила престижную всероссийскую премию Sports Facilities в номинации «Лучший спортивный регион». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

​Торжественная церемония награждения победителей состоялась в здании Олимпийского комитета России. Награду вручили министру физической культуры и спорта Подмосковья Алексею Перову.

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​Обладатели премии определялись в 28 различных номинациях. В категории «Лучшая коммерциализация спортивного объекта» награду получил физкультурно-спортивный комплекс «ФСК-Салют» в Долгопрудном. Специальной статуэткой номинанта отметили спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» в Ногинске как один из лучших футбольных стадионов страны.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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