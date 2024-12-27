Подмосковье стало лидером в России по объемам производства пива

Подмосковье стало лидером в России и ЦФО по объемам производства пива за десять месяцев. Всего на территории региона в данном направлении задействовано свыше 80 производителей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что объем производства напитка превысил 56 тысяч тонн. При этом, в Подмосковье выпустили более 26,3% от сваренного пива в ЦФО и 7,1% — в стране.

По данным ведомства, до конца 2024 года производители сварят 67,5 тысячи тонн напитка. В 2023 году эти показатели достигли 66,5 тысячи тонн.

Высоких результатов удалось достичь за счет ведущих предприятий, таких как ЗАО «Московская Пивоваренная Компания», Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес» и ООО «Домодедовский пивоваренный завод».