Подмосковье стало лидером в производстве изделий народно-художественных промыслов

Обработка дерева и керамика, лаковая живопись, роспись по металлу, стекло, обработка кости, авторская кукла, платочные изделия — Московская область является лидером страны по объемам производства продукции народных художественных промыслов. Сейчас в регионе работают 19 таких предприятий — их изделия поставляются по всему миру.

Как рассказал руководитель Комитета по образованию и культуре Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, в Подмосковье приняты областные законы о развитии креативных индустрий и народных промыслов. «Московская область стабильно входит в тройку лидеров по развитию креативных индустрий, в том числе народно-художественных промыслов. И это не только про развитие экономики, но и про сохранение исторического наследия, культурного кода нашей страны. Чтобы привлечь молодежь в эту сферу, в подмосковных школах открыты отраслевые классы, работают три высших учебных заведения», — пояснил Рожнов.

Предприятия региона получают государственную поддержку, предусмотренную Народной программой «Единой России», в том числе: снижение налоговой нагрузки, компенсацию расходов на коммуналку и аренду, льготные займы под 2% и различные гранты. Одно из таких предприятий — платочная мануфактура в Павловском Посаде. Выросшая из небольшого крестьянского предприятия, фабрика выпускает сотни видов платков, шалей, палантинов, шарфов и скатертей из натуральных тканей: шерсти, льна, хлопка и шелка. Сегодня это не просто красивый аксессуар — это признанный символ русского декоративно-прикладного искусства, часть национального культурного наследия. По словам заместителя гендиректора предприятия Вячеслава Долгова, основная часть продукции продается в России и странах СНГ. Но заявки приходят практически со всего мира — из Австралии, Северной и Южной Америки, европейских стран, интерес проявляют и покупатели из Африки. «Сейчас наше предприятие выпускает в год примерно 700-800 тысяч платков. Мы получаем субсидии от Минпромторга и налоговые льготы. Эта помощь позволяет сохранять производство, коллектив и продолжать развитие», — отметил Вячеслав Долгов.

На предприятии трудятся свыше 400 человек. В творческой группе работают 25 художников и колористов, в их числе — художница Анастасия Гусева. «Я с детства любила рисовать, закончила художественный колледж по профилю „дизайнер“. Хочется заниматься тем, что нравится, тем, что приносит удовольствие. Новые идеи для платков я беру в природе — у нас в городе много рек, озер, аллей, которые вдохновляют меня. Я работаю здесь уже два года, надеюсь, производство будет развиваться и дальше, мне здесь очень нравится», — поделилась Анастасия. А в Сергиевом Посаде развивается «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». Мировую известность ей принесла композиция «Кузнецы», где крестьянин и медведь по очереди стучат по наковальне. Здесь, в окружении вековых традиций, топор и стамеска до сих пор остаются главными инструментами, а источником вдохновения служит наследие самого Преподобного Сергия Радонежского.