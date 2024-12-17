Подмосковье стало лидером России про производству сыра за 10 месяцев

По итогам 10 месяцев Подмосковье заняло первое место в стране по производству сыра. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковные сыровары выпустили более 143,6 тысячи тонн продукции за 10 месяцев. Это на 12,7% превышает показатели такого же периода прошлого года. В ассортименте твердые сорта, например Parmente и Palermo, полутвердые и мягкие, такие как камамбер и бри.

На прилавках магазинов, рынков и ярмарок Подмосковья представлен широкий выбор сыров, в том числе от местных производителей. Только в ноябре жители региона приобрели более 5,3 тысячи тонн продукта — это около 176 тонн в день.

Производством сыра в Подмосковье занимаются более 50 промышленных предприятий. Среди крупнейших — «ЛАКТАЛИС ИСТРА», «Хохланд Руссланд» в Раменском, «Сыровар» в Дмитровском округе, «РОТА АГРО» в Ленинском.