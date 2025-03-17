Подмосковье стало лидером России по сбору электронных отходов в 2024 году

Подмосковье в 2024 году стало лидером России по сбору электронных отходов. Минприроды страны ранее подвело итоги федеральной экологической программы.

Проект начал действовать в Московской области девять лет назад.

«Так, в прошлом году было собрано 318 тонн [отходов], что в шесть раз больше, чем собирают другие регионы-победители. Всего с 2016 года в Подмосковье собрано и утилизировано 3834 тонны отходов электроники», — отметил на церемонии награждения министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

На мероприятии также представили первый в России передвижной экологический музей «Зеленое будущее», который вополотил 25-летний практический опыт рециклинга в стране.

В очередной раз особенно отличилась школа № 4 в Сергиевом Посаде, ученики которой собрали 15 кубометров электроники на утилизацию.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье приняли закон об «Экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры».