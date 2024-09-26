Подмосковье стало лидером России по производству зефира

За семь месяцев предприятия Подмосковья произвели 4,1 тысячи тонн зефира, что почти на две тысячи тонн больше объемов аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье является лидеров по производству зефира и в ЦФО, и в целом по России. В центральном округе доля региональных компаний составляет 25,8%, а в масштабах страны — 11,9%.

Основными производителями зефира в Московской области являются «Конфаэль Коллекция», «Кондитерская фабрика „Сокол“», «Первый шоколатье» и «Коломенский». Фабрики выпускают как классические варианты воздушного десерта из яблок, так и с разными натуральными вкусами. Сладости считаются низкокалорийными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».