Подмосковье стало лидером России по производству сладостей в 2024 году

Московская область уверенно держит первое место в России по объемам выпуска сладостей. За первые два месяца 2025 года фабрики в регионе произвели 83,2 тысячи тонн кондитерской продукции, что составляет 13% от общего объема по стране.

Сладости, выпущенные в Подмосковье, пользуются спросом не только в России, но и за границей. Чаще всего их экспортируют в Белоруссию и Казахстан — около 33% от общего количества. В Киргизию отправляют примерно 10% изделий, в Армению — 5%, а в Азербайджан — 4%.

Крупнейшими предприятиями по производству кондитерской продукции остаются «Волшебница» из Люберец, «Победа» из Егорьевска, а также «Коломенское Поле» из Подольска.

В прошлом году регион выпустил рекордные 570,3 тысячи тонн кондитерских изделий. В этом году производство планируют нарастить на 1,5%.

«Наши предприятия наращивают мощности, запуская дополнительные линии», — отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных.