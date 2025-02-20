Подмосковье стало лидером России по производству мороженого в 5-й раз

Московская область пятый раз подряд стала лидером по производству мороженого в России, нарастив объемы производства на 4%. В 2024 году произведенное в регионе лакомство экспортировали в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и другие страны.

Подмосковные компании за минувший год произвели более 57,5% от общего объема мороженого в Центральном Федеральном округе, а также 18,1% от объема в стране.

Крупнейшими производителями мороженого в регионе стали компании «Фронери Рус», «Чистая линия», «Дмитровский молочный завод», «Богородский хладокомбинат» и «Иль Мио Мороженко». Все они предлагают покупателям широкий выбор вкусов и начинок.

Производители также устраивают экскурсии по своим заводам, демонстрируя гостям полный цикл создания десерта.