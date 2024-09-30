Подмосковье стало лидером России по производству макаронных изделий

За семь месяцев подмосковные компании произвели свыше 176 тысяч тонн макарон, кускуса и других мучных изделий. Это первый результат по стране, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем производства макарон в Подмосковье вырос на 2% за семь месяцев. На долю региона в Центральном федеральном округе приходится 50,4% от общего количества выпущенной продукции, в России — 20,6%.

Ведущими производителями макаронных изделий в Подмосковье являются такие компании как «Маревен Фуд Сэнтрал», «ДОШИРАК КОЯ» и другие. Фабрика «Байсад-Кашира» на рынке уже более 30 лет. Здесь выпускают 500 тысяч пачек макарон ежегодно. В линейке производителя есть как классические рожки, перья, ракушки, вермишель, спагетти и трубочки, так и лапша с добавлением муки виноградных косточек, макароны с сухими смесями для приготовления соусов «Чеддер», «Песто», «Карбонара» и «Аррабиата».

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