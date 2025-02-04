Подмосковье стало лидером России по производству экологически чистой продукции

Роскачество составило первый всероссийский рейтинг регионов по числу сертифицированных производителей «зеленой» продукции. В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что это важный шаг для развития агропромышленного комплекса.

«Зеленая» продукция — это сельхозсырье, соответствующее закону № 159-ФЗ. При ее производстве запрещено использовать ГМО, антибиотики, гормоны, пищевые добавки, ионизирующее излучение, а также ограничено применение пестицидов и удобрений. В 2024 году к «зеленому» производству присоединились девять новых регионов. Сейчас сертифицированные производители есть в 17 субъектах страны, что подтверждает рост интереса к экологичному сельскому хозяйству.

За год лидером рейтинга стала Московская область, где тепличный комплекс «Подмосковье» холдинга «ЭКО-культура» первым в стране получил знак «Зеленый эталон». В ведомстве добавили, что рейтинг поможет популяризировать экологичное производство и потребление.