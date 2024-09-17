Подмосковье стало лидером России по объемам производства сухих смесей для детей

Рынок заменителей грудного молока в условиях импортозамещения продолжает расти. За семь месяцев в Подмосковье произведено 16,6 тысячи тонн детских сухих смесей для смешанного и искусственного вскармливания, что на 3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье лидирует по производству в России, обеспечивая 85% продукции в Центральном федеральном округе и 56% от объема по всей стране.

Смеси содержат Омега-3, Омега-6, пребиотики, пробиотики и другие важные компоненты, приближенные по свойствам к грудному молоку. Так, среди крупнейших производителей Московской области — ЗАО «ИНФАПРИМ», ООО «ФАРМАЛАКТ» и АО «ДП „Истра-Нутриция“.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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