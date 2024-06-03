Подмосковье стало лидером России по количеству кредитов на ИЖС в 2024 году

Московская область с большим отрывом лидирует среди регионов России по количеству выданных на строительство ИЖС кредитов. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

За четыре месяца 2024 года в Подмосковье выдали 5,2 тысячи кредитов на строительство частных домов. В топ-3 вошли также Краснодарский край и Республика Башкортостан (здесь по 2,6 тысячи кредитов) и Республика Татарстан (2,2 тысячи кредитов).

Частный сектор очень популярен в Подмосковье. В прошлом году в эксплуатацию ввели 7,7 миллиона квадратных метров жилья — это самый высокий показатель в стране. План на 2024-й — еще 7,5 миллиона «квадратов».

Разрешительную документацию на ИЖС можно получить онлайн, для чего создан единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ. Планируется запуск сервиса «Построй свой дом» на региональном портале госуслуг.

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