Подмосковье стало лидером России по инвестициям в молочную отрасль за год

Московская область заняла первое место в России по объему средств, привлеченных в молочную отрасль от Россельхозбанка в 2025 году. Регион получил 60,8 миллиарда рублей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Эти деньги направят на развитие местных молочных ферм, обновление оборудования и увеличение мощностей по переработке молока.

В ведомстве напомнили, что с 2015 года производство сырого молока в Подмосковье выросло на 11% и в 2024 году приблизилось к отметке 700 тысяч тонн. К 2030 году планируется увеличить объемы еще на 13%. Сейчас в отрасли работают 76 предприятий, включая 32 племенные организации. Благодаря таким заводам в регионе повышается качество молочного поголовья, и средний надой в хозяйствах в этом году может достичь десяти тысяч килограммов на корову — выше среднего по области.

Подмосковье также является лидером Центрального федерального округа по переработке молока и занимает третье место в России. Так, за первые девять месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 198 тысяч тонн жидкого обработанного молока, включая детское питание.

По данным Россельхозбанка, по всей стране с января предприятия молочной отрасли получили 158,2 миллиарда рублей кредитной поддержки — на 87% больше, чем годом ранее. Большая часть средств пришлась на крупные агрохолдинги, при этом, малый и средний бизнес получил 32,1 миллиарда рублей.