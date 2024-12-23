Подмосковье стало лидером России по числу социальных предприятий в 2024 году

Число социальных предприятий в России превысило 12 тысяч в 2024 году. При этом 1,1 тысячи из них находятся в Подмосковье. Это больше, чем в других регионах страны, сообщили в Мининвесте Московской области.

«В 2024 году Подмосковье стало регионом-лидером по количеству социальных предприятий. Так, в регионе в качестве социальных в этом году было зарегистрировано рекордное количество субъектов малого и среднего бизнеса — 1159. Из них 887 подтвердили свой социальный статус, а остальные получили его впервые», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За год количество соцпредприятий в Подмосковье выросло на 15%. В целях поддержки социального бизнеса в регионе работают специальные субсидии и гранты. Так, в 2024 году их получателями стали 68 предпринимателей на общую сумму 100 миллионов рублей.

Напомним, поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте.