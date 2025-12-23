Подмосковье стало лидером по числу участников экологического конкурса

Подмосковные школьники и студенты продемонстрировали наибольшую активность на первом этапе всероссийского конкурса «Зеленый зачет». Он посвящен проверке знаний в сфере экологии и смежных наук.

Тестирование рассчитано на учащихся с восьмого по 11-й класс, а также студентов первых и вторых курсов колледжей.

По количеству участников Подмосковье уверенно вышло на первое место среди всех регионов России.

«„Зеленый зачет“ — очень важное мероприятие в плане подготовки будущих экологов. Оно проводится при поддержке ведущих российских вузов, в которых проходит обучение по экологическим специальностям. Наше министерство сотрудничает с такими учебными заведениями и, в первую очередь, с Тимирязевской академией, где наши специалисты читают лекции», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В число регионов-лидеров первого этапа «Зеленого зачета» также вошли Краснодарский край, Москва, Новосибирская и Свердловская области. В общей сложности участие в тестировании приняли около 72 тысяч человек.

Продолжение конкурса запланировано на февраль будущего года. На втором этапе сильнейшие будут решать олимпиадные задачы в очном формате.

Тем, кто покажет лучшие результаты, начислят дополнительные баллы, которые могут существенно повлиять на поступление в ведущие университеты России.