Подмосковье стало лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Московская область стала лауреатом X всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона. Проект «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева», связавший библиотеки с предприятиями Роскосмоса, получил высокую оценку жюри.

За звание «Самый читающий регион» боролись 89 субъектов России. Победителем стала Республика Башкортостан, а в числе лауреатов, помимо Подмосковья, отметились Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Новосибирская область получила статус «Территория книги и чтения».

Отмечается, что конкурс, инициированный Российским книжным союзом, оценивает проекты по поддержке чтения и культурных традиций. Особое внимание уделили мероприятиям по сохранению семейных и трудовых ценностей. Церемония награждения пройдет в ноябре в Москве.

Министерство культуры Подмосковья напомнило, что в регионе действует крупнейшая библиотечная сеть России — 921 библиотека, обслуживающая около двух миллионов читателей.