Подмосковье стало лауреатом национальной премии Russian Traveler Awards

В номинации «Народные промыслы» выступили 27 участников из разных регионов России. По итогам голосования экспертного жюри победителем стал гжельский народный художественный промысел, предприятия которого находятся в Раменском городском округе.

Народные промыслы — это не только традиции и творчество мастеров, но и культурный код Подмосковья, отражающий уникальные особенности региона. Гжель — один из самых знаменитых и любимых промыслов. В области пять предприятий развивают этот вид искусства, все они расположены в Раменском. Разработаны экскурсии и мастер-классы, которые знакомят гостей с историей росписи и технологией изготовления изделий.