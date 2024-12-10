Подмосковье стало лауреатом национальной премии Russian Traveler Awards

Московская область стала лауреатом ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации «Народные промыслы». В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что награждение победителей состоялось 9 декабря в Москве.
В номинации «Народные промыслы» выступили 27 участников из разных регионов России. По итогам голосования экспертного жюри победителем стал гжельский народный художественный промысел, предприятия которого находятся в Раменском городском округе.
Народные промыслы — это не только традиции и творчество мастеров, но и культурный код Подмосковья, отражающий уникальные особенности региона. Гжель — один из самых знаменитых и любимых промыслов. В области пять предприятий развивают этот вид искусства, все они расположены в Раменском. Разработаны экскурсии и мастер-классы, которые знакомят гостей с историей росписи и технологией изготовления изделий.
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