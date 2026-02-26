Подмосковье стало лауреатом федеральной экологической программы

Награды вручили по итогам работы за 2025 год. Организатором мероприятия выступил Фонд рационального природопользования.

Именно Подмосковье 10 лет назад стало пионером проекта: в регионе впервые провели акцию по сбору электроники среди школьников. Позже инициатива переросла в важный процесс экологического воспитания, который теперь охватывает сотни тысяч молодых людей на всей территории страны.

Регион отличается особым подходом к развитию экологического движения: опирается на поддержку образовательной сферы и методическое сопровождение школьных проектов.

Министерство образования Московской области получило награду в номинации «За системную работу по экологическому просвещению и формированию экокультуры».

Заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования детей Ирина Индык приняла диплом от имени министра образования региона Ингрид Пильдес. Она поблагодарила организаторов и отметила важность дальнейшего сотрудничества для воспитания у подрастающего поколения экологического сознания.

Федеральная программа «Школа утилизации» действует с 2016 года. Сегодня она охватывает 17 регионов России. Ее будут развивать и дальше, укрепляя взаимодействия между федеральным центром и регионами, внедряя передовые методы переработки техники, а также повышая интерес молодежи к экологической повестке.