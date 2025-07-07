Подмосковье стало бронзовым призером спартакиады молодежи по бадминтону

Подмосковные биатлонисты выиграли несколько медалей на общекомандном зачете летней спартакиады молодежи. Они получили золото, два серебра и одну бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье представили Глеб Степаков, Анастасия Вашланова, Александр Пузырев, Анисья Масунова, Владислав Просеков, Елизавета Баранов, Дарья Русина и Идель Давлетбаев. Золотую медаль завоевали Глеб Степаков и Александр Пузырев, а серебро — Идель Давлетбаев и Владислав Просеков.

Кроме того, Глеб Степаков занял второе место в одиночном мужском разряде, а Идель Давлебаев — третье.

В результате Подмосковье стало бронзовым призером зачета, уступил соперникам из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях участвовали 144 спортсмена из 26 регионов.

Третий этап спартакиады продлится до 31 августа и пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России».