Подмосковье создадст новые условия наставничества для молодых медиков

Подмосковье получило право устанавливать дополнительные меры социальной поддержки. Теперь в регионе создадут новые условия для наставничества молодых врачей. Поправки в закон о здравоохранении внесли на 137-м заседании Мособлдумы.

Документ приняли из-за недавних изменений федерального законодательства о наставничестве молодых специалистов. Он закрепит две новые группы полномочий. Первая связана с помощью выпускникам-медикам. Теперь правительства региона будет обязано создавать условия для их трудоустройства, рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Также Подмосковье получит право устанавливать дополнительные выплаты, подъемные и другие льготы.

«Второе изменение — региональные власти теперь наделяются полномочием по организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров, если такие центры будут подведомственны министерству. На сегодняшний день учреждения со статусом „национальный центр“ в Подмосковье нет. Но если в будущем такое решение будет принято, закон уже позволит это сделать», — сказал Андрей Голубев.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Он не будет распространяться на тех, кто завершил обучение или впервые прошел аккредитацию до 1 марта 2026 года.