Подмосковье сохранило лидерство по открытости бюджетных данных | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:18 Подмосковье сохранило лидерство по открытости бюджетных данных Министерство экономики и финансов МО

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Сегодня был опубликован рейтинг открытости региональных бюджетов за 2023 год, в котором оценивались 74 показателя в 12 разделах. Московская область заслужила наивысшие оценки по 10 критериям.

Среди них, например, были «Первоначально утвержденный бюджет», «Бюджет для граждан» и другие. Эти показатели говорят о том, что власти обеспечивают открытость и доступность информации о бюджете для общества.

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Каждый регион, в зависимости от результатов оценки, попадает в одну из групп: с очень высоким, высоким, средним, низким или очень низким уровнем открытости бюджетных данных. Подмосковье в 2023 году вошло в группу с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных», что свидетельствует о серьезной работе властей по обеспечению прозрачности и доступности информации.

Этот рейтинг ежегодно составляется независимым институтом финансовых исследований по заказу Министерства финансов РФ и направлен на обеспечение прозрачности региональных бюджетов для граждан. Подмосковье удерживает лидерскую позицию в этом рейтинге с 2015 года.

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