Подмосковье реализует еще 11 проектов по очистным сооружениям в 2025 году

Масштабная программа по модернизации и строительству комплексных очистных сооружений уже несколько лет реализуется в Подмосковье. В 2025 году планируется завершить еще 11 крупных проектов, о чем рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Еще в 2018 году Подмосковье начало проектирование приоритетных очистных сооружений, которые затем попали в федеральную программу „Оздоровление Волги“. К этому дню у нас 15 объектов модернизировано, что коснулось 350 тысяч жителей. Еще четыре объекта находятся в стадии завершения работ. Это очистные сооружения в Щелкове, Лыткарине, Солнечногорске и Коломне», — рассказал министр.

Щелковские очистные сооружения уже восемь месяцев находятся в стадии пусконаладки. Федеральный Росприроднадзор приступил к проверке качества сбросов — замечаний пока нет. Это самый крупный объект в Подмосковье, сдать который планируется до конца года.

По сооружениям в Лыткарине было отставание, но сроки сумели нагнать. Из красной зоны объект уже вывели.

В Солнечногорске полностью закуплено оборудование, но работы идут медленнее, чем нужно. По планам, очистные должны сдать в эксплуатацию до конца года, но есть риск срыва этого срока. По словам Велиховского, подрядчик в два раза увеличил количество рабочих, с 1 октября начнут уменьшать количество отстающих дней от графика.

Очистные в Коломне, напротив, могут сдать раньше срока. Уже в октябре здесь начнется пусконаладка.

Антон Велиховский сообщил, что в 2025 году планируется реализовать 11 проектов по очистным сооружениям в Подмосковье. Они будут находиться в населенных пунктах Апрелевка, Каринское, Чернецкое, Горки Ленинские, Кашира, Протекино, ВНИИССОК, Можайск, Тимохово, Звенигород, Молодежный. В 2026–2027 году в регионе построят еще девять крупных объектов.

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