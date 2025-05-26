Подмосковье рассказало Китаю об инвестиционном потенциале региона

Участникам рассказали о деловом климате в регионе, перспективах партнерства и мерах государственной поддержки. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Адиль Ганцов представил главные преимущества региона. Он отметил, что Московская область — один из ведущих экономических центров России, ежегодно привлекающий до 22 миллиардов долларов инвестиций.

В Московской области развита индустриальная инфраструктура и предусмотрены всесторонние меры поддержки для бизнеса, включая иностранных инвесторов. Представители правительства подробно рассказали о льготах и преференциях: это налоговые послабления, предоставление земли, субсидии на покупку оборудования и помощь в выходе на экспорт.

Китайские предприниматели активно интересовались политикой региона в отношении иностранных инвесторов и уточняли этапы запуска проектов. В обсуждении участвовали представители Chengtong International, делегация Центра международного сотрудничества по проекту «Пояс и путь», а также несколько китайских компаний, находящихся с деловым визитом в России.