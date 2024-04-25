Подмосковье расширит направления экспорта | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 14:33 Подмосковье расширит направления экспорта Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Круглый стол на тему «Сотрудничество предприятий агропромышленного комплекса РФ с Азербайджаном. Развитие экспорта и совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства» состоялся 22 апреля. Мероприятие прошло в Москве.

В круглом столе приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, а также представители подмосковной компании «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова, которая специализируется на производстве лапши быстрого приготовления, овсяных каш и напитков. Также присутствовали общественные объединения бизнеса и члены ассоциации «Российско-азербайджанский диалог».

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По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, подобные мероприятия направлены на увеличение товарооборота сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Россией и Азербайджаном, а также Московской областью.

Он отметил, что Московская область является одним из лидеров по объемам экспорта продукции АПК в России, занимая пятое место в стране и второе в Центральном федеральном округе.

«В 2023 году продукция агропромышленного комплекса Московской области поставлялась в 90 стран. Основная доля экспорта (67%) — страны СНГ», — добавил Мурашов.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» сотрудничает с Азербайджаном с 2004 года. За это время она достигла экспорта продукции в объеме два миллионов единиц товаров в месяц. Денис Французов подчеркнул важность развития экспорта и новых приоритетных направлений, таких как страны Латинской Америки и африканские государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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