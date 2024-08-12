Подмосковье провело в Санкт-Петербурге форум о безопасности детских площадок

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области организовало форум, посвященный безопасности детских игровых площадок. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на базе завода «Заглушка.ру», производящего комплектующие для детских игровых и спортивных площадок.

Участниками форума стали более 60 человек, среди которых были представители ведомства, муниципалитетов региона, а также руководители коммунальных служб Подмосковья. Для сотрудников МБУ и управляющих компаний более чем из 45 округов Московской области провели экскурсию по заводу, в ходе которой участникам показали процесс изготовления деталей для площадок и познакомили с современными материалами и технологиями.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин отметил, что в Подмосковье все новые площадки обязательно оборудуются камерами системы «Безопасный регион», позволяющей в реальном времени отслеживать происходящее. Он добавил, что средний срок службы детских площадок составляет пять лет.

В рамках деловой программы прошла лекция, на которой отраслевые эксперты поделились знаниями по оптимизации работы. Спикерами выступили Никита Анашкин, технический судебный эксперт по безопасности детских игровых площадок Наталья Зинченко и руководитель отдела продаж завода «Заглушка.ру» Михаил Дубинцов.

Зинченко подчеркнула, что целью мероприятия было продемонстрировать руководителям МБУ Подмосковья, как правильно обслуживать детские игровые площадки, какие современные практики необходимо применять, а также на что следует обращать особое внимание.

Все участники также смогли задать спикерам вопросы, касающиеся наиболее эффективных методов замены сломанных элементов и путей увеличения срока эксплуатации оборудования.

«Знакомство с производителем в этом случае дает все необходимые в ежедневной работе механизмы и инструменты для достижения высокого качества в работе», — заключил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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