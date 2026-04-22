Подмосковье проведет комплекс мероприятий по охране детей от пожаров

С начала года в Подмосковье в пожарах погибли 15 детей. Это на пять больше, чем за такой же период прошлого года. Всего в России с января огонь забрал жизни 115 несовершеннолетних. Для предотвращения несчастных случаев ведут большую работу с семьями.

Многодетные семьи, а также люди в трудной жизненной ситуации получают меры поддержки, направленные на повышение уровня противопожарного состояния домов, оснащение дымовыми извещателями, помощь в ремонте печей и газовой техники. Так, с 2018 года было установлено более 1,6 миллиона датчиков задымления в местах, где проживают дети.

Для предотвращения гибели детей в пожарах министерство по делам гражданской обороны предложило провести корректировку документов, регламентирующих организацию обучения мерам безопасности, профинансировать мероприятия, направленных на оснащение помещений датчиками и средствами для тушения пожаров, включить в состав подарков новорожденным технические средства оповещения, а также организовать образовательные и профилактические мероприятия в регионах.