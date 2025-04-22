Подмосковье проведет капремонт дороги от Мариуполя до трассы М-14

Московская область восстанавливает инфраструктуру ДНР и продолжает капитальный ремонт дороги от Мариуполя до трассы М-14. Сейчас рабочие наносят битумную эмульсию и готовят площадь для укладки нового асфальта. Об этом передают в министерстве территориальной политики Подмосковья.