Подмосковье произвело на 5 миллионов перепелиных яиц больше за год

С начала года в Московской области произвели 40 миллионов перепелиных яиц. В Минсельхозе региона уточнили, что это на 5,3 миллиона больше, чем годом ранее.

Общее поголовье перепелов в Подмосковье — 250 тысяч. Яйца этих птиц содержат большое количество полезных микроэлементов и высокую пищевую ценность. Продукт необходим людям с диабетом, гипертонией, пожилым, беременным женщинам, а также детям с диатезом.

В ведомстве добавили, что в Московской области крупными производителями перепелиных яиц являются ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове и ООО «Генофонд» в Сергиевом Посаде.