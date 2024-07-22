Подмосковье произвело более 14 тысяч тонн творога с января

Свыше 14 тысяч тонн творога произвели в Подмосковье с начала года. Регион выпустил более 22% от общего объема в ЦФО.

Как рассказали в Минсельхозпроде региона, Подмосковье занимает лидирующую позицию по производству творога в стране. На долю региона приходится свыше 22% от всего выпущенного в ЦФО объема и свыше 7% от общероссийского уровня.

«Благодаря своему составу, творог полезен как растущему организму — он укрепляет зубы и костную систему, так и взрослым — помогает восстановиться от растяжений и разрыва связок, защищает от атеросклероза, благоприятно влияет на работу ЖКТ», — отметили в министерстве.

Больше всего продукции в Подмосковье выпускают Дмитровский молочный завод, «Братья Чебурашкины», Озерецкий молочный комбинат, «Рузское молоко» и ПК «Ильинское 95». Там выпускают классический, обезжиренный, домашний и другие виды творога.

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