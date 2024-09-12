Подмосковье произвело 7 тысяч тонн сливочного масла за 7 месяцев

Молочные заводы Подмосковья произвели 6,9 тысячи тонн сливочного масла и масляных паст за семь месяцев. Это на 16% больше, чем за такой же период в прошлом году.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области назвали ведущих производителей сливочного масла в регионе. Это «Озерецкий молочный комбинат» из Коломенского городского округа (бренды «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»), Завод стерилизованного молока «Можайский», «Братья Чебурашкины» из Дмитровского округа и «Молзавод Авангард» из Волоколамска (бренд «Маруся»).
Суммарная выручка производства молочной продукции за семь месяцев составила 140 миллиардов рублей.