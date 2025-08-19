Подмосковье произвело 4 тысячи тонн замороженных овощей и грибов за полгода

Замороженные овощи и грибы пользуются спросом у покупателей, потому что их удобно хранить, и они сохраняют свои полезные свойства. Особенно популярны брокколи, стручковая фасоль, а также вешенки и опята. В Московской области за первые шесть месяцев 2025 года произвели более 4,3 тысячи тонн такой продукции.

Доля Подмосковья в производстве замороженных овощей и грибов в Центральном федеральном округе составила 17,7%, а в России в целом — 8,6%. В 2024 году предприятия региона выпустили десять тысяч тонн этой продукции. Среди крупнейших производителей — ООО «Агама Роял Гринланд» и ООО «Эколес Запад», которые вносят большой вклад в развитие отрасли.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион стабильно занимает ведущие позиции в производстве замороженных овощей и грибов, обеспечивая потребителей качественной и доступной продукцией. Развитие этого направления помогает поддерживать местных производителей и укреплять продовольственную безопасность региона.