Подмосковье произвело 20% мучных кондитерских изделий от общего объема ЦФО

Всемирный День торта отмечается 20 июля. Каждый год специалисты подмосковных производств отмечают этот праздник, занимаясь приготовлением любимых сладостей.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первые пять месяцев этого года объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения достиг 6,9 тысячи тонн. Это превышает 20,6% от общего объема производства в Центральном федеральном округе.

Эти успешные результаты были достигнуты благодаря усилиям производителей «Эко-меню», «Хлеб Сабурово», «Кондитерский дом» и других предприятий, выпускающих различную кондитерскую продукцию.

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