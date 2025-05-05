Подмосковье присоединится к всероссийской церемонии зажжения Вечных огней 6 мая
По всей России утром 6 мая одновременно зажгут 80 Вечных огней в память о героях Великой Отечественной войны. К акции присоединится Московская область.
В этом году в России отмечают 80-летие Великой Победы. Историческое мероприятие возле мемориалов в честь памятной даты начнется в 10:00 по московскому времени.
Вечный огонь в честь защитников Отечества завтра зажгут в подмосковном Королеве.
Прямую трансляцию торжественной церемонии можно будет увидеть в официальном Telegram-канале «Газпром межрегионгаза», на сайте «Храним огонь Победы», в соцсети «ВКонтакте», на странице RUtube, а также в каналах «Газ для России».
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