Подмосковье присоединится к экологической акции по защите зимующих птиц

Московская область одной из первых присоединилась к исследовательскому проекту Союза охраны птиц России. Акция стартует 12 ноября, когда отмечается Синичкин день.

Синичкин день — это экологический праздник, когда жители готовятся поддерживать зимующих птиц: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей и других. Натуралисты со всех уголков России наблюдают за пернатыми и делятся своими наблюдениями. Основной площадкой, где размещаются такие заметки, становится ресурс inaturalist.org.

Страничка проекта, посвященная Москве и Подмосковью, находится на сайте inaturalist.org. Там можно найти данные о кураторе региона, узнать о зимних активностях, конкурсах и других мероприятиях. Минэкологии Подмосковья поддержало проект и приглашает к участию всех любителей птиц.