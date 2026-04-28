В преддверии Дня победы в России реализуют проекта «История семьи — история страны». Участникам предложили разместить в рабочих пространствах персонализированные таблички с указанием имени, должности и сведений о родном герое — участнике Великой Отечественной войны.

Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, укрепление связи поколений и популяризацию традиционных ценностей. В рамках акции на дверях кабинетов руководителей органов власти, социальных учреждений и общественных организаций разместят таблички с информацией о семейном герое.

«Это история не только о нашем прошлом, но и о живой связи с ним — о дедах и прадедах, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны, о родных и близких, которые сегодня защищают Россию, участвуя в специальной военной операции», — отметили организаторы.

Акция дает возможность жителям поделиться историями своей семьи. Она продлится с 20 апреля и до конца года.