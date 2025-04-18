Подмосковье присоединилось ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

Росмолодежь и движение «Экосистема» запустили Всероссийскую акцию «Мы за чистоту». С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет более трех тысяч субботников. Акция посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной войны. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в специальной военной операции, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Старт акции дали более 150 добровольцев. Среди них были участники движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и другие. После уборки в Снегирях активисты почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В тот же день в населенном пункте посадили аллею сирени в рамках международной акции «Сад памяти». Такие посадки проходят ежегодно по всей России и за ее пределами. За пять лет участники из 78 стран посадили более 130 миллионов деревьев.