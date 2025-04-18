Подмосковье присоединилось ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»
Росмолодежь и движение «Экосистема» запустили Всероссийскую акцию «Мы за чистоту». С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет более трех тысяч субботников. Акция посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной войны. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в специальной военной операции, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Старт акции дали более 150 добровольцев. Среди них были участники движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и другие. После уборки в Снегирях активисты почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В тот же день в населенном пункте посадили аллею сирени в рамках международной акции «Сад памяти». Такие посадки проходят ежегодно по всей России и за ее пределами. За пять лет участники из 78 стран посадили более 130 миллионов деревьев.
«За время акции мы планируем объединить более 500 тысяч россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Герой России, участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя правления Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян рассказал, что курсанты и воспитатели центра в 21 регионе страны тоже примут участие в наведении порядка на мемориалах, памятниках и братских могилах. Активисты «Движения Первых» также присоединились к субботникам. В рамках проектов «Хранители истории» и «Юннатская страна» они приведут в порядок более 15 тысяч памятных мест по всей стране. Глава движения Артур Орлов подчеркнул, что участие в таких акциях помогает сохранять историческую память и воспитывает чувство единства.
Актер Алексей Чадов поделился, что считает участие в таких мероприятиях своим долгом перед предками, которые отдали жизнь за свободу. Он поблагодарил организаторов за приглашение и добавил, что важно помнить, что всего 80 лет назад на этом месте шли ожесточенные бои.
В Подмосковье в рамках акции пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие свыше 6 тысяч волонтеров.