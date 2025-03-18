Подмосковье присоединилось к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают 18 марта. Более 96% жителей полуострова проголосовали за этот шаг 11 лет назад. В честь этого события в Подмосковье прошли праздничные мероприятия: концерты, фестивали, митинги, флешмобы, викторины, выставки и кинопоказы.

«По всему Подмосковью в честь памятной даты прошло более 280 праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 47 тысяч молодых ребят», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Одной из самых трогательных акций стал танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс» — композиция Константина Листова, которую многие считают неофициальным гимном Крыма. В Мытищах открылась выставка «Крымская весна» с 55 картинами с видами полуострова — от горных вершин до живописных бухт.

В Жуковском 150 активистов провели танцевальный флешмоб. В Химках спортивная школа «Виктория» устроила показательные выступления, а почетными гостями стали ветераны боевых действий и заслуженные военные. В Королеве прошла интеллектуальная игра на знание истории, а в Рошале волонтеры организовали викторину «Загадки Тавриды» — участники угадывали факты о Крыме и получали открытки с его достопримечательностями.