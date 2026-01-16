Подмосковье присоединилось к пилотному проекту по маркировке детского питания

В январе этого года в России начался эксперимент по добровольной маркировке отдельных видов детского питания. Пилотный проект продлится до октября. Нововведение также коснулось Московской области.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, маркировать будут молочную и консервированную продукцию для детей. Эксперимент поможет протестировать механизмы нанесения кодов и работу с ними.

«Производители и продавцы, подавшие заявку на участие, смогут добровольно присоединиться к системе. Это позволит бизнесу заранее отработать все процессы перед переходом на этап обязательной маркировки, минимизировав будущие риски и издержки», — пояснили в ведомстве.

Подмосковье — лидер в стране по производству сухого молока, сливок и смесей для детского питания, поэтому проект имеет здесь особую значимость. За 11 месяцев 2025 года в Московской области выпустили 27,2 тысячи тонн такой продукции. Это обеспечило 84,5% от всего объема в ЦФО и 56,4% от общероссийского.