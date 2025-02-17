Подмосковье приняло участие в заседании Всероссийского родительского комитета

В Пятигорске состоялось третье заседание Всероссийского родительского комитета, в котором приняла участие делегация из Подмосковья. На встрече обсудили Стратегию развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Мероприятие стало частью образовательной смены «Родители со знанием», организованной Российским обществом «Знание» и Центром знаний «Машук». В нем участвовали 140 родителей и представителей образовательных организаций из 77 регионов России.

«Взаимодействие с участниками Всероссийского родительского комитета необходимо для развития системы образования», — прокомментировал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

На встрече обсудили не только стратегию образования, но и вопросы профилактики девиантного поведения, поддержку учителей, развитие инфраструктуры, а также важность подготовки новых кадров. Московскую область представили несколько человек, включая председателя Родительского комитета Подмосковья Анастасию Снегурову. Они активно участвовали в обсуждениях и поделились опытом внедрения модели взаимодействия школ и родительского сообщества.